В Киеве признали, что российская армия пытается взять Северск

В сводке украинского генерального штаба сообщается, что главные усилия российских военных в Донецкой области сосредоточены на попытках взять под контроль город Северск.

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Северск – относительно крупный населенный пункт и железнодорожный узел в Донецкой области, расположенный недалеко от Северодонецка и Лисичанска. По данным генштаба ВСУ, вторая основная цель российских военных – продвижение в направлении города Бахмут в Донецкой области.

Как сказано в сводке ВСУ, армия РФ вела штурмовые действия около села Григоровка, которое находится на берегу реки Северский Донец, недалеко от Северска. В Киеве заявляют, что украинские военные эти попытки придушили, и российские войска "с потерями отошли".

Генштаб ВСУ утверждает, что неудачей и потерями личного состава также закончилась российская попытка штурма нескольких сел на Бахмутском направлении, сообщает Русская служба Би-би-си.

При этом российские военные и представители самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР заявили о значительных успехах на линии Северск - Соледар - Бахмут. В частности, по данным Минобороны РФ, ожесточенные бои ведутся не только в самом Северске, но и южнее - на окраинах города Соледар, а также в непосредственной близости от Бахмута.

Также стало известно, что в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками по Днепру утром 17 июля, погибли минимум три человека. Еще 16 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, целью российского удара стало одно из промышленных предприятий города. После обстрела на его территории начался пожар, который был ликвидирован.

Минобороны России подтвердило ракетный удар по городу Чугуев Харьковской области. Как утверждается в заявлении ведомства, высокоточные удары были нанесены по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады, были уничтожены до 200 человек и более 10 единиц бронетанковой техники.

Кроме того Минобороны России сообщило, что накануне ракетным ударом был уничтожен украинский склад противокорабельных ракет Harpoon в Одессе, сообщает Deutsche Welle. Однако официальный представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что российские военные на самом деле попали по складу торгово-промышленной компании, где хранились доски для мебели и "не было даже намека на что-то военное".

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об артиллерийском обстреле с территории Украины села Зерново Суземского района. По его словам, было выпущено 29 снарядов. "Среди жителей жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не повреждены", - написал Богомаз в Telegram.