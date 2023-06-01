В Киеве в результате ночного удара погибли три человека, в том числе девятилетняя девочка
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Российские войска в ночь на 1 июня нанесли удар по Киеву. Городская военная администрация опубликовала фото последствий обстрела в Деснянском и Днепропетровском районах.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Деснянском районе погибли три человека, в том числе ребенок. Десять человек ранены, среди них ребенок. В Днепропетровском районе ранения получили два человека. Национальная полиция Украины уточнила, что погибшие в Киеве — женщины 34 и 33 лет и 9-летняя девочка.

Повреждены многоквартирные дома, детский сад и медицинское учреждение. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники других экстренных служб.

Генштаб ВСУ в своей утренней сводке заявил, Киев был обстрелян ракетами "Искандер". В сводке говорится, что все 10 выпущенных ракет "Искандер-М" и "Искандер-К" были сбиты. "К сожалению, в результате противовоздушного боя есть погибшие и раненые, среди них — дети", — заявил Генштаб ВСУ.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (30) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Стипендия на обучение в бакалавриате и гарантированное трудоустройство
Голосуй за любимого игрока сборной Латвии и выигрывай Xbox
Возможно ли получить наиболее востребованную специализацию всего за год?
Стипендия на обучение в бакалавриате и гарантированное трудоустройство