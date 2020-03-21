В Киеве вводится проезд в общественном транспорте только по спецпропускам

В Киеве с 23 марта общественным транспортом смогут пользоваться только сотрудники критически важных предприятий при наличии специального пропуска — медицинские работники, сотрудники спасательных служб и правоохранительных органов, работники сферы ЖКХ, продуктовых магазинов, аптек и "стратегических предприятий". Об этом заявил в срочном видеообращении мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Все остальные киевляне во время действия этих ограничительных мер не смогут воспользоваться общественным транспортом. На время действия карантина разработана особая схема маршрутов. Полицейские будут проверять у пассажиров наличие разрешений на проезд и следить за соблюдением санитарных правил. Ограничений для поездок на личных автомобилях нет.

Кличко призвал руководство киевских предприятий и фирм перевести всех сотрудников на удаленную работу. Мэр сообщил, что Киев вынужден прибегнуть к таким мерам, так как инфекция быстро распространяется, а ограничительные меры соблюдают далеко не все жители столицы.

Кличко рассказал, что общается с мэрами многих городов, в том числе китайского Уханя. "Мы изучили и проанализировали один из главных предупредительных моментов — суровое ограничение контактов между людьми, максимальная изоляция по домам", — подчеркнул Кличко.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее в субботу заявил, что общественный транспорт в Киеве прекратит работу уже 22 марта. Он также выступил за срочное введение в стране жесткого тотального карантина и полное прекращение работы всех предприятий, за исключением критически важных для страны.

"Людям не выходить из дома, кроме крайней необходимости — это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней! Правительство, президентский штаб готовит такие варианты для решения. Моя позиция сделать это как можно раньше", — заявил Аваков (цитата по "Интерфаксу Украина"). Министр добавил, что власти Украины в ближайшее время значительно ужесточат карантинные меры. С 24 марта Верховная Рада может ввести в стране режим ЧС.

Сейчас на Украине действует трехнедельный карантин до 3 апреля. В Киеве с 20 введен режим ЧС, закрыто метро, введено ограничение на проезд не более 10 пассажиров в общественном транспорте, при этом они должны носить защитные маски. Также закрыты рынки и магазины, кроме продуктовых.

Кроме того, с 21 марта в Киеве до конца карантина запретили пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Закрытие киевского метро привело к транспортному коллапсу. Водители и пассажиры игнорировали правила передвижения, маршрутки ходили переполненными, причем у большинства пассажиров масок не было.

По последним данным, на Украине зарегистрирован 41 случай заболевания коронавирусом, три человека умерли, один вылечился. Больше всего зараженных выявлено в Черновицкой области. Помимо Киева, режим ЧС введен в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Согласно ориентировочному прогнозу Национальной академии наук Украины, при низком уровне противоэпидемических и профилактических мер в стране могут заразиться 22,2 млн человек.