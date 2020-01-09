В Киеве заявили, что "Боинг" в Иране могли сбить российской ракетой

Прибывшая в Иран украинская комиссия по крушению самолета Boeing-737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии" (МАУ) в Тегеране в настоящее время согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы, где она будет искать обломки российской ракеты ЗРК "Тор", поражение лайнера которой является одной из основных версий ЧП, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Мы используем все наработки по расследованию атаки на "Боинг" МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране", - приводит слова Данилова в четверг утром интернет-издание "Цензор.НЕТ".

Позднее Данилов на своей странице в фейсбуке дал ссылку на интервью, опубликованное "Цензор.НЕТ". По словам секретаря СНБО, в состав прибывшей этой ночью в Иран украинской государственной комиссии включены, в том числе, специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки на малайзийский "Боинг" МН-17 17 июля 2014 года в воздушном пространстве Украины, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты "Бук", которая сбила малайзийский самолет.