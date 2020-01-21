В Кёльне эвакуировали вокзал и оперу из-за бомбы времен Второй мировой войны

В Кёльне готовятся обезвредить бомбу времен Второй мировой войны, из-за нее эвакуировали вокзал, оперный театр и телестанцию, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Власти города попросили жильцов нескольких квартир в районе проведения операции покинуть их.

Обезвреживание бомбы запланировано на полдень по местному времени (14 часов по московскому времени). До этого времени на реке Рейн в районе работ остановят судоходство. Также планируется перекрыть железнодорожный мост через реку, ведущий к центральному вокзалу города. Ожидается, что это приведет к сбоям в расписании поездов по всей Германии.

Снаряд весом 500 килограмм обнаружили в понедельник во время ремонтных работ в центре города недалеко от Рейна.