Военнослужащий ВСУ Александр Мациевский, которого расстреляли за фразу "Слава Украине", был гражданином Молдовы. Об этом сообщило министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, отметив, что убийство Мациевского можно расценивать как военное преступление.

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"После подтверждения украинской стороной того факта, что украинским солдатом, казненным российскими военнослужащими, является Александр Мациевский, МИДЕИ резко осуждает убийство гражданина Молдовы, деяние, которое можно квалифицировать как военное преступление и грубое нарушение международных гуманитарных законов", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В начале марта в соцсетях распространилось видео с расстрелом военнопленного, который произносит фразу "Слава Украине". Предварительно мужчину опознали как Тимофея Шадуру, военнослужащего 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

Позже представители Вооруженных сил и Службы безопасности Украины заявили, что погибшим является боец 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский. По данным СМИ, Мациевский родился в Кишиневе. В 2008 году он вместе с семьей переехал в Черниговскую область Украины, а с началом войны записался в добровольцы.

В вечернем обращении 12 марта Владимир Зеленский объявил, что присвоил Александру Мациевскому звание Героя Украины посмертно.