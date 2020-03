В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса

Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает РБК со ссылкой на телеканал CGTN ("Китайская глобальная телевизионная сеть").

People's Daily (англоязычная версия газеты "Жэньминь жибао", официальное издание ЦК Компартии Китая) пишет, что под завалами находятся 70 человек. По данным издания, 28 человек удалось спасти. Газета сообщает, что отель предоставили для тех, кого подозревают на наличие нового типа коронавируса, и тех, кто тесно контактировал с больными. Там они находились на карантине.

По данным CGTN, из-под завалов вытащили 34 человека. Эту информацию подтверждает Reuters со ссылкой на власти провинции. Отель открылся в июне 2018 года, в нем было 80 номеров.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV