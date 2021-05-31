В Китае семьям разрешили иметь трех детей
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Власти Китая разрешили супружеским парам заводить трех детей, такое решение было принято на заседании Политбюро ЦК КПК в понедельник, 31 мая, сообщает агентство Xinhua.

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В сообщении поясняется, что такое решение было принято с учетом демографической ситуации в стране, из-за быстрого старения населения.

Китай с 1979 по 2016 год проводил политику "одна семья - один ребенок". Одним из ее негативных последствий стало сокращение трудоспособного населения. С 2016 года любой семье в стране было разрешено иметь двух детей.

Ранее министерство общественной безопасности КНР сообщало, что рождаемость в Китае снизилась в 2020 году на 30% по сравнению с предыдущим годом.

"В 2020 году число новорожденных, зарегистрированных по месту постоянного проживания органами общественной безопасности, составило 10 млн 35 тыс., из них 5,29 млн, или 52,7%, - мальчики, 4,74 млн, или 47,3%, - девочки", - объявило ведомство в начале февраля.

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Интерфакс

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Интерфакс

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