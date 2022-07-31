В Клайпеде проходит "Праздник моря": что подорожало больше всего

В Клайпеде проходит 63-й по счету Праздник моря. В эти дни в портовом городе традиционно проходят праздничные мероприятия и ярмарка, сообщает литовский портал Delfi.

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В Старом городе расположились ярмарочные ряды, в скверах и на площадях проходят концерты, работают летние кафе. В Клайпеду съехались десятки тысяч гостей, но праздник проходит мирно. Если прежде полиция с напряжением ждала этого праздника, то в последнее время скандалов и нарушений общественного порядка фиксируют намного меньше. На улицах практически нет пьяных. Возможно, литовцы научились веселиться, поэтому праздники обходятся без серьезных инцидентов.

По данным полиции, праздничные выходные ничем не отличаются от обычных выходных в городе. Всего начато 13 расследований, задержаны двое нетрезвых водителей. У скорой помощи в этот раз больше работы было в Паланге, чем в Клайпеде.

Только спасателям пришлось выезжать в одно кафе и взламывать дверь в туалете, откуда долго не выходила девушка. Выяснилось, что девушка заснула. Ее разбудили, дав понюхать аммиачную соль.

Поскольку все мероприятия в Клайпеде бесплатные, то обсуждают в основном цены на местной ярмарке. Чтобы купить место надо заплатить 128–360 евро (зависит от места). Никто из торговцев не говорит, сколько им удается заработать на ярмарке во время Праздника моря.

Что касается цен, то бокал светлого пива стоил на ярмарке не 4 евро, как в прошлом году, а 5 евро. Владельцы небольших пивоварен также продают пиво по 5 евро за литр, а пол-литровые бутылки – по 4 евро.

Бургеры продают по 10 евро - это дороже, чем в Паланге. Неудивительно, что некоторые клиенты выбирают более дешевые блюда – картошку фри с кетчупом за 4 евро. Даже вафли на Празднике моря стоят 3 евро.

В меню одного кафе в пятницу украинские сосиски стоили – 10 евро, а в субботу они подешевели до 9 евро. Шашлык стоит 12 евро, цеппелины – 8 евро, жаркое из свинины – 10 евро.

Все блюда сейчас стоят в евро столько, сколько когда-то стоили в литах. Поэтому клиенты сначала пожимают плечами, но потом все же покупают еду.