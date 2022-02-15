В колонии начался новый суд над Навальным

В колонии №2 в городе Покров во Владимирской области началось выездное заседание Лефортовского суда Москвы по двум новым уголовным делам политика Алексея Навального. Его обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду.

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Дело о мошенничестве было возбуждено в конце декабря 2020 года, а о возбуждении дела о неуважении к суду стало известно в мае 2021-го. Перед передачей в суд их объединили в одно производство.

Власти не стали объяснять, почему заседание суда решили провести в колонии вместо того, чтобы этапировать Навального в Москву. Соратники оппозиционера считают, что это сделано для того, чтобы осложнить освещение процесса.

На заседание в Покров приехали несколько десятков журналистов. Руководство колонии разрешило пустить их на процесс — но лишь в административное здание, где организована трансляция заседания, передает корреспондент Русской службы Би-би-си.

В колонию также приехала супруга политика Юлия Навального. Накануне она опубликовала пост, в котором потребовала, чтобы ее допустили на выездное заседание, а также рассказала, что 16 февраля у нее должно было состояться свидание с мужем.

Навальная села на стул рядом с мужем в зале, где проходит заседание. Когда суд объявил технический перерыв, они даже смогли обняться.

Навальный в начале заседания попросил судью не перебивать его в ходе процесса и пообещал в таком случае тоже не нарушать регламент.

"У меня было много судей, и со всеми судьями, которые давали мне несправедливые сроки, у меня были прекрасные отношения кроме одной женщины из мирового суда. Поэтому просто не перебивайте — те удивительные вещи, которые происходили в мировом суде, они происходили потому, что мне не давали слова сказать. Давайте будем как веселые друзья. Я не буду ничего выкрикивать и прошу суд тоже не обострять", — сказал он (цитата по "Медиазоне", признанной СМИ, выполняющей функции иноагента).

В чем обвиняют Навального

По делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Навального обвиняют в растрате средств, которые граждане жертвовали его фондам и некоммерческим организациям.

По версии следствия, структуры Навального собрали более 588 млн рублей, из которых политик якобы потратил 356 млн рублей на личные цели.

По четырем эпизодам обвинения Навальному грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, как заявляла адвокат Ольга Михайлова, "большое дело по мошенничеству еще расследуется", и даже после решения суда по уже выделенным эпизодам следствие может предъявить оппозиционеру новые обвинения.

Два эпизода о неуважении к суду (чч. 1,2 ст. 297 УК РФ) связаны с процессом по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, проходившему в феврале прошлого года.

Как сообщал накануне соратник Навального Иван Жданов, обвинения основаны на 104 фразах политика в адрес судьи и других участников процесса.

Максимальное наказание по этим обвинениям — шесть месяцев ареста.

Сам Навальный на прошлой неделе заявил (его пост появился в "Инстаграме"), что его будут судить "по очередному сфабрикованному делу", и называл себя "коллекционером" судов.

"Нет ни малейших объяснений, почему суд пройдет прямо в тюрьме, зато дважды сказано, что это открытое судебное заседание, — обращал внимание Навальный. — Мы судим Навального в открытом процессе. Правда, на территории тюрьмы, но это нюансы, зато мы обещаем, что все, кто сумеет попасть в зал — ну, телепортация там или прыгнет с парашютом и не будет застрелен, — смогут поприсутствовать".

Проведение суда в колонии серьезно затруднит право Навального на защиту, говорила адвокат Михайлова: "Колония является режимным объектом, пронос на ее территорию телефонов, компьютеров и прочей техники категорически запрещен. Учитывая это, я не понимаю, как будут там проходить наши заседания и как мы и свидетели будем туда проходить".