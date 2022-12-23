В Конгрессе США опубликовали отчет о штурме Капитолия

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, проводивший расследование штурма Капитолия 6 января 2021 года, предполагает, что экс-президент Дональд Трамп нарушил закон, приняв участие в "многостороннем заговоре" с целью отмены результатов президентских выборов 2020 года, и не предпринял никаких действий, чтобы остановить атаку своих сторонников. Комитет завершил 18-месячное расследование, опубликовав в четверг, 22 декабря, 814-страничный отчет по итогам опроса более 1000 свидетелей, проведения 10 слушаний и изучения миллионов страниц документов.

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Основной причиной беспорядков 6 января "стал один человек, — бывший президент США Дональд Трамп, за которым последовали многие другие", говорится в докладе. "Ни одно из событий 6 января не произошло бы без него", — подчеркивается далее в отчете.

"Штурм Капитолия серьезно угрожал демократии"

Штурм Капитолия "серьезно угрожал демократии" и "поставил под угрозу жизнь американских законодателей", резюмировала группа в составе девяти экспертов.

В предисловии к отчету спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая покидает пост руководителя фракции Демократической партии в нижней палате, выразила уверенность, что выводы специалистов должны стать "призывом для всех американцев: бдительно охранять нашу демократию и отдавать свои голоса только тем, кто исполняет свой долг, защищая нашу Конституцию".

В восьми главах отчета его составители описывают давление на уровне штатов, на федеральных чиновников, законодателей и занимавшего пост вице-президента Майка Пенса с целью подтасовать результаты или иным образом нарушить закон, отмечает агентство AP.

Минюсту США рекомендовали выдвинуть обвинения в адрес Трампа

Как передало 19 декабря агентство Reuters, комитет Палаты представителей, расследовавший штурм Капитолия 6 января 2021 года, обратился к Минюсту страны с рекомендацией предъявить Трампу обвинения по четырем статьям.

По мнению членов комитета, Дональда Трампа следует обвинить в препятствовании официальной процедуре, сговоре с целью мошенничества в отношении федерального правительства, сговоре для дачи ложных показаний и вооруженном мятеже.

"Комитет считает, что существует более чем достаточно свидетельств для того, чтобы рекомендовать предъявить уголовные обвинения бывшему президенту Трампу за его помощь и содействие тем, кто осуществил нападение на Капитолий с применением насилия", — заявил член комитета, демократ от штата Мэриленд Джейми Раскин. Это первый случай в истории страны, когда специальный комитет рекомендует начать уголовное расследование в отношении экс-президента, отмечает Reuters.

Рекомендация со стороны Конгресса формально не обязывает Минюст предпринимать какие-либо шаги, подчеркивает агентство. Решение о предъявлении обвинений остается за прокурорами.

Штурм Конгресса после выборов президента США

В январе 2021 года, за две недели до окончания президентского срока Трампа, который на прошедших к тому моментах выборах проиграл демократу Джо Байдену, радикально настроенные сторонники главы Белого дома после его речи на митинге в Вашингтоне вышли к Капитолию.

В этот момент участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги выборов. Протестующие ворвались в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы. Полиция применила против участников штурма слезоточивый газ, в Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, среди них — один служащий полиции. Власти вновь взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов. После беспорядков были задержаны около 50 человек, некоторым из них предъявили обвинения. Несколько участников штурма были приговорены к различным срокам лишения свободы. Трамп обвинения в свой адрес отвергал, называя их политически мотивированными.