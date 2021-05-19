В Конгрессе США призвали к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Китае
Foto: AP/Scanpix/LETA

Главам государств не следует посещать Олимпиаду в Китае, заявила Нэнси Пелоси. Спикер Палаты представителей возмущена нарушениями прав человека и притеснением уйгуров в КНР.

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предложила объявить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Главам государств не следует отправляться в КНР во время "продолжающегося там геноцида", заявила Пелоси во вторник, 18 мая. В противном случае мировые лидеры потеряют моральный авторитет, предупредила она. Спикер нижней палаты Конгресса выразила возмущение ухудшением ситуации с правами человека в Китае, особо выделив притеснения уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Преследование уйгуров в КНР

Уйгуры — тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в автономном районе на западе КНР. По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка. Соединенные Штаты в июне 2020 года ввели закон о санкциях в отношении Китая из-за притеснения уйгуров, в ответ КНР ввела штрафные меры в отношении ряда американских чиновников.

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в столице КНР запланированы на февраль 2022 года. Китай принимал летнюю Олимпиаду в 2008 году.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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