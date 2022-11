В короля Карла III бросили несколько яиц во время встречи с подданными. Ни одно не достигло цели

Британский монарх Карл III вместе с супругой Камиллой во время визита в Йорк встретились с приветствовавшими их местными жителями. В это время мужчина бросил в их сторону несколько куриных яиц, крича, что Великобритания "была построена на крови рабов".

Во время общения монаршей четы с йоркцами у городских ворот нападавший бросил не менее четырех яиц, ни одно из которых не попало в короля или королеву-консорта. Толпа освистала мужчину, задумавшего акцию, и начала скандировать "Позор" и "Боже, храни короля".

A man has been detained by police after appearing to throw eggs at the King and Queen Consort during a walkabout in York.

