В Косово отложили введение мер, вызвавших возмущение сербов

Приштина откладывает до 1 сентября выполнение распоряжения властей Косово о введении временных документов, которые должны получать при въезде в регион граждане Сербии, а также о перерегистрации автомобилей и замене номерных автомобильных знаков, выданных в Сербии проживающим на севере Косово сербам. Такое заявление в ночь на понедельник, 1 августа, обнародовал премьер-министр Косово Альбин Курти, уточнив, что для этого должны быть убраны баррикады на севере Косова для организации свободы движения.

"Правительство Косово обязуется с понедельника, 1 августа 2022 года, отложить выполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года, когда будут убраны все баррикады и установлена полная свобода передвижения на севере Косова", — говорится в пресс-релизе, опубликованном Альбином Курти в Twitter.

In cooperation with our international allies, we pledge to postpone implementation of decisions on car plates & entry-exit documents at border crossing points w/ Serbia for 30 days, on the condition that all barricades are removed & complete freedom of movement is restored. pic.twitter.com/oJNaQi0qPO