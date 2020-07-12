В Красноярском крае разлилось более 44 тонн топлива из-за разгерметизации трубы

Более 44 тонн топлива разлилось из-за разгерметизации трубопровода при перекачке авиатоплива в Красноярском крае.

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"Около 11.15 при перекачке авиационного топлива в районе п. Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего "Норильсктрансгазу", — говорится на сайте компании "Норильсктрансгаз".

Уточняется, что разгерметизация длилась около 15 минут, произошел разлив около 44,5 тонны топлива.

Проводится внутреннее расследование в связи с произошедшим, информация направлена в МЧС.

На данный момент все работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются меры для ускоренного сбора пролитого топлива.

Ранее сообщалось, что в акватории реки Большая Хета на грунт вылилось более 10 кубометров авиатоплива при перекачке с танкера.