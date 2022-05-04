В Кремле назвали "чушью" информацию о подготовке мобилизации в России
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "чушью и неправдой" информацию об объявлении мобилизации 9 мая.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Отвечая на вопрос журналистов, какова вероятность того, что Владимир Путин объявит войну Украине 9 мая, Песков сказал: "Никакой. Мы уже ответили на этот вопрос. Нет, это чушь".

Ранее СМИ сообщали, что Путин может официально объявить войну Украине 9 мая. CNN отмечал, что официальное объявление войны позволит усилить общественную поддержку боевых действий в Украине, а также даст российским властям возможность объявить мобилизацию, в которой Россия очень нуждается.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

BBC News Русская служба:

Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Голосуй за самое лучшее поздравление ко Дню матери
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине