В Кремле не смогли ответить на вопрос, в каких границах украинские области войдут в состав РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет "советоваться с населением этих областей" по поводу границ.

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"Хотя частично уже прояснение наступило, я вам скажу менее юридическим языком: "ЛНР", "ДНР" — границы 2014 года, Херсон и Запорожье — по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей", — сказал Песков.

На вопрос, считает ли Кремль российскими районы Херсонской и Запорожской областей, подконтрольные Украине, Песков ответил, что ему "сейчас больше нечего добавить".

В опубликованных Россией "договорах" с четырьмя оккупированными районами сказано, что территории Херсонской и Запорожской области определяются по границам, существовавшим на день "их образования" и "день принятия" в Российскую Федерацию, но Украина уже отбила часть этих территорий.