В Кремле обсудили вариант списка "Единой России" без Дмитрия Медведева

Численность федеральной части списка "Единой России" на выборах в Госдуму впервые с 2007 года может претерпеть изменения. Основной сценарий, который рассматривается в Кремле, — чтобы предвыборный список возглавил не единоличный лидер, а несколько человек. Об этом рассказали пять близких к администрации президента источников РБК.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Несколько лидеров

Единоличное лидерство, по их словам, возможно, только если список возглавит Владимир Путин, однако пока это маловероятный вариант. "Мне неизвестно о том, чтобы этот вопрос как-то фигурировал или рассматривался", — так 4 июня ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, предлагало ли руководство партии возглавить президенту список ЕР.

Федеральная часть списка единороссов в последний раз состояла из нескольких человек в 2003 году: тогда партию вела на выборы тройка в составе Бориса Грызлова, Сергея Шойгу и Юрия Лужкова. В 2007 году список единолично возглавил Владимир Путин, в 2011 и 2016 годах лидером был Дмитрий Медведев. Источники "Медузы" (признана Минюстом иноагентом) также утверждают, что в этом году в федеральной части списка будет несколько человек.

Свежие электоральные рейтинги Дмитрия Медведева отсутствуют. Если говорить о рейтинге доверия, то, по данным ВЦИОМ на 31 мая, о доверии ему заявили 23,3% опрошенных, о недоверии — 66,6% (закрытый вопрос, когда респондент должен выбрать одного политика из предложенного списка).

Согласно данным ответов на открытый вопрос (респонденты сами называют любое число политиков), председателю "Единой России" доверяют 2,1% граждан, не доверяют 12,1%. Несколько единороссов в беседе с РБК выразили сомнение, что его единоличное лидерство в списке способно было бы что-то принести на выборах.

Тестирование на основе соцопросов

В настоящее время Кремль на основании соцопросов тестирует разные варианты федеральной части списка единороссов — от трех и более человек, рассказали близкие к администрации президента собеседники. Финального решения о том, сколько их должно быть, пока, по словам источников РБК, нет. По закону в головной части списка любой партии может быть до 15 человек.

При этом не во всех тестируемых вариантах присутствует Дмитрий Медведев, сказали три близких к Кремлю собеседника. Обсуждается и сценарий, при котором председателя партии в итоге не окажется в предвыборном списке, уточнили они. Во-первых, его лидерство сейчас не прибавило бы ЕР с точки зрения рейтинга; во-вторых, сейчас у партии есть некоторое преимущество в повестке, а лидерство Медведева с его социологическими показателями может вызвать "ненужные разговоры и обсуждения", поясняет один из источников РБК.

Если решение об отсутствии председателя партии в ее федеральном списке будет принято, то нужно будет объяснить избирателю, почему это произошло. Вполне возможно объяснение, что Медведев как глава "Единой России" будет руководить ее кампанией, оставаясь при этом в должности замглавы Совбеза, говорит источник РБК.

"По данному вопросу никаких комментариев до съезда", — сказал РБК собеседник в "Единой России" на просьбу прокомментировать, действительно ли возможен вариант, при котором председатель партии не поведет ее на выборы. В недавнем интервью "Коммерсанту" Медведев ушел от ответа на вопрос, возглавит ли он список партии: "На этот вопрос ответит съезд. Мы сделаем так, чтобы партия получила наибольшее количество голосов", — заявил он.