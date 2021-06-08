В Кремле обсудили вариант списка "Единой России" без Дмитрия Медведева

Численность федеральной части списка "Единой России" на выборах в Госдуму впервые с 2007 года может претерпеть изменения. Основной сценарий, который рассматривается в Кремле, — чтобы предвыборный список возглавил не единоличный лидер, а несколько человек. Об этом рассказали пять близких к администрации президента источников РБК.
Несколько лидеров
Единоличное лидерство, по их словам, возможно, только если список возглавит Владимир Путин, однако пока это маловероятный вариант. "Мне неизвестно о том, чтобы этот вопрос как-то фигурировал или рассматривался", — так 4 июня ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, предлагало ли руководство партии возглавить президенту список ЕР.
Федеральная часть списка единороссов в последний раз состояла из нескольких человек в 2003 году: тогда партию вела на выборы тройка в составе Бориса Грызлова, Сергея Шойгу и Юрия Лужкова. В 2007 году список единолично возглавил Владимир Путин, в 2011 и 2016 годах лидером был Дмитрий Медведев. Источники "Медузы" (признана Минюстом иноагентом) также утверждают, что в этом году в федеральной части списка будет несколько человек.
Свежие электоральные рейтинги Дмитрия Медведева отсутствуют. Если говорить о рейтинге доверия, то, по данным ВЦИОМ на 31 мая, о доверии ему заявили 23,3% опрошенных, о недоверии — 66,6% (закрытый вопрос, когда респондент должен выбрать одного политика из предложенного списка).
Согласно данным ответов на открытый вопрос (респонденты сами называют любое число политиков), председателю "Единой России" доверяют 2,1% граждан, не доверяют 12,1%. Несколько единороссов в беседе с РБК выразили сомнение, что его единоличное лидерство в списке способно было бы что-то принести на выборах.
Тестирование на основе соцопросов
В настоящее время Кремль на основании соцопросов тестирует разные варианты федеральной части списка единороссов — от трех и более человек, рассказали близкие к администрации президента собеседники. Финального решения о том, сколько их должно быть, пока, по словам источников РБК, нет. По закону в головной части списка любой партии может быть до 15 человек.
При этом не во всех тестируемых вариантах присутствует Дмитрий Медведев, сказали три близких к Кремлю собеседника. Обсуждается и сценарий, при котором председателя партии в итоге не окажется в предвыборном списке, уточнили они. Во-первых, его лидерство сейчас не прибавило бы ЕР с точки зрения рейтинга; во-вторых, сейчас у партии есть некоторое преимущество в повестке, а лидерство Медведева с его социологическими показателями может вызвать "ненужные разговоры и обсуждения", поясняет один из источников РБК.
Если решение об отсутствии председателя партии в ее федеральном списке будет принято, то нужно будет объяснить избирателю, почему это произошло. Вполне возможно объяснение, что Медведев как глава "Единой России" будет руководить ее кампанией, оставаясь при этом в должности замглавы Совбеза, говорит источник РБК.
"По данному вопросу никаких комментариев до съезда", — сказал РБК собеседник в "Единой России" на просьбу прокомментировать, действительно ли возможен вариант, при котором председатель партии не поведет ее на выборы. В недавнем интервью "Коммерсанту" Медведев ушел от ответа на вопрос, возглавит ли он список партии: "На этот вопрос ответит съезд. Мы сделаем так, чтобы партия получила наибольшее количество голосов", — заявил он.