В Кремле объяснили, почему Путина с Макроном разъединял шестиметровый стол

Пресс-секретарь президента России рассказал, почему одним своим визави Владимир Путин при встрече жмет руку, а с другими общается с расстояния в несколько метров. Последний такой случай был во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном: они сидели друг напротив друга за шестиметровым столом.

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По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в этом "нет политики".

"Наверное, нужно разъяснить, потому что это вызывает большой интерес. Действительно, в некоторых ситуациях Путин общается со своими гостями непосредственно, совсем рядом, сидя перед камином в представительском кабинете, они обмениваются рукопожатиями и так далее, а с кем-то переговоры проходят за столом", — сказал Песков в пятницу (цитата по Интерфаксу).

Расстояние между президентами за столом переговоров, добавил он, составляет порядка шести метров.

У Эммануэля Макрона был выбор, рассказали агентству Рейтер два источника, знакомые с тем, как организован протокол охраны здоровья президента Франции: либо согласиться на ПЦР-тест, сделанный российскими медиками, и после этого получить возможность находиться [во время переговоров] рядом с Владимиром Путиным, либо отказаться и тогда подчиниться более строгим требованиям социального дистанцирования.

"Мы очень хорошо понимали, что это [второй вариант] означает: никаких рукопожатий и — тот самый длинный стол, — сказал один из источников Рейтер. — Но мы не могли допустить, чтобы они [российские врачи] добрались до ДНК президента [Макрона]".

Представитель Кремля подтвердил, что Макрон отказался сдавать российской стороне ПЦР-тест на коронавирус перед встречей с Путиным.

"Это действительно связано с тем, что некоторые лидеры следуют своим правилам и они не имеют в виду взаимодействовать с принимающей стороной в плане обмена тестами, — сказал Песков. — Мы с пониманием к этому относимся, это нормальная мировая практика, но в этом случае тогда вступает протокол дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей одновременно. Тогда применяется большее расстояние".

В период пандемии Путин максимально сократил число поездок и личных встреч, проводя большую часть мероприятий в режиме онлайн. Затем он снова начал участвовать в мероприятиях, но их участники должны были перед встречей с президентом две недели находиться на карантине.

Переговоры российского и французского лидеров продолжались более пяти часов. Фотографии шестиметрового стола, разъединившего двух президентов, впоследствии породили множество мемов в соцсетях.

Песков не стал отвечать на вопрос, сдает ли Путин ПЦР-тест медикам прибывающей стороны.

"Здесь я не хотел бы вдаваться в дальнейшие какие-то детали. Все-таки давайте что-то оставим в непубличной стороне. Но еще раз: возможны разные форматы взаимодействия тех, кто обеспечивает эпидемиологическую безопасность и нашего президента, и наших гостей", — сказал Песков.

С начала года президент России уже несколько раз встречался с зарубежными коллегами. Оказаться при этом в непосредственной близости с Путиным удалось лидерам Казахстана, Китая и Аргентины. А премьер-министру Венгрии и президенту Ирана, как и Макрону, пришлось общаться с Путиным через длинный стол.