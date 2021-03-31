В Кремле заявили о риске возобновления войны на Украине

В Кремле обеспокоены, что Киев "может пойти на провокационные действия", которые способны привести к возобновлению войны на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы выражаем обеспокоенность в связи с растущей напряженностью и высказываем обеспокоенность, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне. Конечно, очень не хотелось бы это увидеть", — сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, допускает ли Песков возможность участия России в этой войне на стороне Донбасса, представитель Кремля пояснил: "Я имею в виду гражданскую войну, которая там уже была".

Ранее в марте власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР обвинили Киев в полном отказе от ограничений на наступательные и диверсионные действия на линии соприкосновения в Донбассе вопреки минским договоренностям.