В Крыму "национализируют" активы тех, кто "связан с киевским режимом"

Официальное распоряжение о "национализации" активов связанных с украинскими властями организаций и лиц будет подписано 1 ноября, заявил глава аннексированного региона Сергей Аксенов.

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Руководитель аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов распорядился провести "национализацию" находящегося на полуострове имущества организаций и физических лиц, связанных с властями Украины. "Соответствующее решение будет подписано мной завтра, документы направим в Госсовет республики", — написал он в Telegram в понедельник, 31 октября.

Аксенов заявил, что конкретный список подлежащих "национализации" объектов составит "специальная антитеррористическая комиссия". Среди прочего предполагается национализировать имущество ООО "РусЛайн Ко", АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", ОАО "Судостроительный завод "Залив".

"Трудовые коллективы остаются на местах, сокращений не планируется. Исключение могут составлять уполномоченные представители акционеров, которые выполняли волю своих киевских руководителей", — указал далее "глава" Крыма.

В апреле Верховная рада Украины одобрила закон о национализации имущества россиян, а также тесно связанных с Россией граждан других стран, которые публично отрицают войну России против Украины и одобряют действия российских сил в Украине. Действие нормативного акта распространяется и на компании, которые работают в Украине, но бенефициаром которых является Россия, или в которых РФ прямо или косвенно владеет долей в капитале. В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский пообещал национализировать все российские активы на территории страны.