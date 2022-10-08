В Крыму заявили о возобновлении движения по Крымскому мосту

Власти аннексированного Крыма сообщили о возобновлении движения автотранспорта по уцелевшим после взрыва полосам Крымского моста.

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По заявлению губернатора Крыма Сергея Аксенова, движение открыто для легковых автомобилей и автобусов "с прохождением полной процедуры осмотра". Кроме того, сообщается об отправке поездов, которые должны проследовать в РФ из аннексированного Крыма по Крымскому мосту.

Между тем, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что взрыв на мосту через Керченский пролив стал результатом внутреннего конфликта среди российских ведомств. "Это конкретное материальное проявление конфликта между ФСБ/ЧВК с одной стороны и Минобороны/Генерального штаба РФ с другой… Фура по всем признакам заехала на мост со стороны РФ. Так что ответы нужно искать именно в России. Логистика подрыва, синхронизация с топливным эшелоном, объем уничтоженного дорожного полотна — все это четко указывает на российский след", — заявил Подоляк в комментарии изданию Meduza.