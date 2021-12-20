В Кыргызстане закрыто уголовное дело против экс-президента Акаева

В Кыргызстане прекращено уголовное преследование бывшего президента страны Аскара Акаева по делу о коррупции вокруг золоторудного месторождения Кумтор. "Все обвинения с него сняты, допросы закончились. Акаев вчера вернулся в Москву", — сообщил соратник экс-президента Бекболот Талгарбеков в понедельник, 20 декабря.

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По словам Талгарбекова, в ходе следствия было установлено, что Акаев не имеет акций в компании Centerra и не получал прибыли от Кумтора. "Теперь Акаев может прилетать в Киргизию в любой день", — добавил он. Аскар Акаев 14 декабря приехал в Бишкек для допроса в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

Акаев, бежавший из Кыргызстана в 2005 году после "тюльпановой революции", уже приезжал в Бишкек 2 августа. После допроса в ГКНБ по делу о золоторудном месторождении Кумтор он был отпущен и вернулся в Москву.

Дело о коррупции вокруг Кумтора

Ранее ГКНБ Кыргызстана сообщал, что против Акаева и других бывших высокопоставленных чиновников возбуждено уголовное дело по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту Кумтор в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации генерального соглашения с канадской компанией Cameco в 2003 году.

По данным Генпрокуратуры Кыргызстана, в период с 1992 по 2019 год отдельные должностные лица и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "в целях незаконного получения материальных и других благ заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения Кумтор".