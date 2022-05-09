В Lenta.ru появились тексты против Путина и войны. Ответственность за "перформанс" взяли сотрудники

В российском издании Lenta.ru появились публикации с резкими заголовками о президенте России и критикой войны против Украины. Ответственность на себя взяли двое сотрудников. В заявлении сказано, что "перформанс" призван объединить противников войны, "невзирая на их взгляды". Против войны в марте выступила сотрудница подконтрольного властям Первого канала.

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9 мая на сайте прокремлевского издания Lenta.ru появилось больше 10 статей с критикой президента Владимира Путина и войны против Украины. И с резкими заголовками: "Путин развязал одну из кровопролитных войн XXI века", "Зеленский оказался круче Путина", "Российская элита оказалась ничтожно безвольной", "Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика", "Россия угрожает уничтожить все мир" и т.д.

Редакция быстро убрала эти материалы, но то, как выглядела первая страница, сохранил архиватор сайтов.

Lenta.ru осталась популярным ресурсом и после того, как в 2014 году его вынуждена была покинуть вся редакция во главе с Галиной Тимченко на фоне аннексии Крыма и боевых действий на востоке Украины. Редакционная политика радикально изменилась, издание стало лояльно к властям.

Lenta.ru не прокомментировала ситуацию. Главный редактор издания Владимир Тодоров сказал РИА "Новости": "Сейчас пока не комментируем". "Извините еще раз, очень напряженно", — добавил он, не уточнив, что имеет в виду.

Не взлом

Первой версией в СМИ и соцсетях стало то, что сайт взломали.

Ленту.Ру качественно взломали. Среди каких-то пропаганды там так выглядит рубрика "главные новости" (справа):

— Российская элита оказалась ничтожно безвольной

— Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика

— Владимир Путин боится раскрыть правду о своей семье pic.twitter.com/DqQFqXw4zR — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) May 9, 2022



Однако затем появились сообщения о том, что заголовки и статьи против войны и Путина могли разместить сотрудники издания, выражая таким образом свой протест.

Источник в издании подтвердил "Медиазоне" (внесена в реестр СМИ, выполняющих функции "иностранного агента"), что это сделали сотрудники, заменив текст в других уже опубликованных новостях.

Источники "Медузы" (внесена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) также сообщили, что новости заменили сотрудники.

В постскриптуме к статьям брали ответственность за публикацию руководитель отделов "Экономика" и "Среда обитания" Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова. Би-би-си направила Полякову сообщение с просьбой о комментарии и ожидает ответа.

Критические публикации начинались с дисклеймера о том, что "материал не согласован с руководством", а за его публикацию администрация президента накажет издание.

В соцсетях произошедшее уже сравнивают с акцией протеста, которую устроила в прямом эфире программы "Время" Марина Овсянникова. Она появилась за спиной ведущей с антивоенным плакатом. Овсянникова покинула Первый канал и страну, в Москве ее успели привлечь к административной ответственности за проведенную акцию.

"Решили, что такой перформанс будет единственно верным"

СМИ распространили написанное Поляковым заявление о том, почему они решились на эту акцию.

"Что это было? Ровно то, как это и выглядит. Это никакой не "взлом хакеров", это наше осознанное решение, которое было принято относительно давно, но реализовать его быстро не получалось (пока не буду говорить по каким причинам). Главная причина — совесть", — говорится в заявлении, подлинность которого Би-би-си не может проверить.

В нем журналист рассуждает о том, что российское медиапространство давно "поделено на сегменты "рукопожатности", и "Лента" туда не входит". "Но лично я знаю много хороших и достойных людей, которые работают в "нерукопожатных" СМИ", — сказано в заявлении.

Автор заявления призывает противников войны объединиться, "невзирая на их взгляды".

"У нас гигантская аудитория, к чему я в том числе приложил много усилий, поэтому мы с Сашей решили, что такой перфоманс будет единственно верным, — говорится в тексте. — Подписи наши, со мной уже побеседовали, полагаю, что можно говорить о том, что мы в "Ленте" более не работаем".