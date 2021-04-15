В Литве 1168 новых случаев Covid-19 за сутки, в Эстонии — 572
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За минувшие сутки в Литве подтверждено 1168 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались девять человек, сообщил в четверг местный Департамент статистики.

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За минувшие сутки было проведено 9957 тестов на коронавирус и 7406 тестов на антитела.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 483,2 случая. Доля положительных ответов на тесты за последние семь дней составляет 6,6%.

С начала пандемии в Литве зарегистрировано 230 462 случая Covid-19.

В целом, от коронавируса в Литве скончались 3730 человек. Всего с данным заболеванием прямо или косвенно связана 7561 смерть.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5287 тестов на коронавирус, положительный результат дали 572 теста (10,8%), скончались семь человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 653,4 на 100 000 населения, доля первичных положительных тестов — 13,4%.

Стационарное лечение в Эстонии требуется 506 пациентам, средний возраст госпитализированных пациентов составляет 69 лет.

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Коронавирус Литва Эстония
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