В Литве 14 новыx случаeв заболевания коронавирусом
Foto: AFP/Scanpix/LETA

1 мая Минздрав Литвы сообщил о 14 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1399 человек. Выздоровели 594.

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Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1399 человек.

Количество больных: 760
Количество новых случаев за последние сутки: 14
Количество смертей: 45
Выздоровели: 594 человека
В изоляции находятся: 531

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 7 ч. 1 мая: Вчера в Литве проверили: 7213 образцов Всего за это время было проверено: 132 768 образцов

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