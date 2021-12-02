в Литве: 1813 новых случаев Covid-19 и 20 смертей

За минувшие сутки в Литве выявлено 1813 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 20 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Среди умерших 17 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах сейчас проходят лечение 1292 пациента с Covid-19, 126 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14,7 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 2,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился до 844,9 случая. Этот показатель сокращается четвертую неделю подряд. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней составила 9,4%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заразились 474 тыс. человек, скончались 6,8 тыс.