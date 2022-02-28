В Литве 2238 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 2281

За минувшие сутки в Литве выявлено 2 238 новых случаев заражения коронавирусом, скончались восемь человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

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Это минимальный показатель новых заражений с начала января.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1754 человека, из них 95 - в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии "Covid-19" заболели хотя бы один раз 902,6 тыс. человек, умерл8 421 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве уменьшился до 2932,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 48,3%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,6% жителей.

В Эстонии в воскресенье подтвержден 2281 новый случай коронавируса, скончались 11 человек.

По состоянию на утро понедельника на лечении в больницах из-за Covid-19 находятся 679 пациентов. Лечение из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 327 госпитализированным, из них 199 человек (60,9 процента) не вакцинированы, а у 128 человек (39,1 процента) завершен курс вакцинации.

За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения в больницы в день попадали в среднем 1,9 вакцинированных, а на 100 000 невакцинированного населения в среднем 6,2 невакцинированных.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 4277 тестов, позитивный результат дал 2281 из них. За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения заражались в среднем 280,6 вакцинированных в день, а на 100 000 невакцинированного населения заражались в среднем 405,7 невакцинированных в день.

Двумя дозами вакцины в Эстонии привиты 63 процента населения.