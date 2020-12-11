В Литве 3067 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 358
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве сделано 12 059 тестов подтверждено 3067 новых случаев коронавируса, скончались 29 человек. В Эстонии сделали 3537 тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 358.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 86 тыс. 949 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 49 тыс. 628 человек, 36 тыс. 168 человек выздоровели. За минувшие сутки выздоровели 1117 человек.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 764 человека, по иным причинам умер 391 зараженный.

В Эстонии доля положительных результатов составила 10,1% от общего числа тестов.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Харьюмаа — 169. В Ида-Вирумаа выявили 135 инфицированных.

В остальных 13 уездах Эстонии за сутки добавилось 54 зараженных.
Кумулятивная заболеваемость за две недели в Эстонии составляет 424,24 случая на 100 000 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус
Что подарить родителям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Шаг за шагом: как выбрать наиболее подходящий гаджет
Что подарить коллегам на Новый год? 5 идей на любой вкус