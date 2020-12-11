В Литве 3067 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 358

За минувшие сутки в Литве сделано 12 059 тестов подтверждено 3067 новых случаев коронавируса, скончались 29 человек. В Эстонии сделали 3537 тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 358.

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В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 86 тыс. 949 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 49 тыс. 628 человек, 36 тыс. 168 человек выздоровели. За минувшие сутки выздоровели 1117 человек.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 764 человека, по иным причинам умер 391 зараженный.

В Эстонии доля положительных результатов составила 10,1% от общего числа тестов.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Харьюмаа — 169. В Ида-Вирумаа выявили 135 инфицированных.

В остальных 13 уездах Эстонии за сутки добавилось 54 зараженных.

Кумулятивная заболеваемость за две недели в Эстонии составляет 424,24 случая на 100 000 человек.