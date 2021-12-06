За минувшие сутки в Литве было выявлено 465 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 15 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики. Об этом пишет ru.delfi.lt.

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Среди умерших 12 человек были не привиты или привиты не полностью. За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 229 человек, полную схему вакцинации завершил 2301 житель.

В больницах сейчас проходят лечение 1344 пациента с Covid-19 - на 70 больше, чем сутками ранее, 129 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 3,2 тыс. молекулярных (ПЦР) и 572 антигенных теста на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько снизился и составил 853,1 случая. Доля положительных тестов за семь дней выросла и составила 11%. С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 480 тыс. человек, скончались - 6,9 тысячи.

За последние сутки в Эстонии проанализировали 4 240 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 301, или 7,1% от общего количества тестов, пишет rus.delfi.ee.

По состоянию на утро 6 декабря в больнице находятся 240 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 202 нуждается в стационарном лечении из-за тяжелого Covid-19, из них в свою очередь 155, или 76,7%, не вакцинированы и 47, или 23,3%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 14 новых историй болезни. Умерло двое зараженных коронавирусом, оба не были вакцинированы: 87-летняя женщина и 98-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 4 240 результатов теста, из которых 301 оказался положительным. Из получивших положительный тест 206 не были вакцинированы и 95 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 839 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 191. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 195 451 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 59,7%.