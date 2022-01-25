В Литве 5122 новых случая коронавируса, в Эстонии - 5145

За минувшие сутки в Литве выявлено 5122 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

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Десять из скончавшихся скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1132 человека - на 74 больше, чем сутками ранее, из них 87 человек – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16,9 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 5,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 2525,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 31%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 617,6 тыс. человек, от этой болезни умерло примерно 7,7 тыс. человек.

За последние сутки в Эстонии выявлено 5145 новых случаев Covid-19, скончались пятеро заразившихся.

По состоянию на утро вторника госпитализированы 315 пациентов с коронавирусом. Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 221 пациенту, из которых 172 человека (77,8%) не вакцинированы, а у 49 человек (22,2%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 51 новую историю болезни.

Скончались пятеро зараженных коронавирусом, ни один из них не был вакцинирован: 75-летний мужчина, 77-летний мужчина, 87-летний мужчина, 94-летние мужчина и женщина.

За сутки проанализирован 12 231 результат тестов, позитивный результат дали 5145 из них.