В Литве 5793 новых случая коронавируса, в Эстонии - 4964

За минувшие сутки в Литве было выявлено 5793 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 12 человек, со ссылкой на Департамент статистики пишет ru.delfi.lt.

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10 из 12 скончавшихся были не привиты или привиты частично. В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1339 человек, из них 87 – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 13,8 тыс. молекулярных (ПЦР) и 711 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 3886,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 40,4%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело около 680 тыс. человек, от этой болезни умерли почти 7,9 тыс. человек.

За последние сутки в Эстонии проанализировали 9 756 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 4 964, или 50,9% от общего количества тестов, сообщает rus.defi.ee.

По состоянию на утро 31 января в больнице находятся 346 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 219 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого Covid-19, из них в свою очередь 171, или 78,1%, не вакцинированы и 48, или 21,9%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 48 новых историй болезни. Умер один невакцинированный зараженный коронавирусом — 94-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 9 756 результатов теста, из которых 4 964 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 345,7 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 562,6 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 1 087 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 95. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 379 837 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 62,4%.