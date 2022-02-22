В Литве 6812 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 5267

За минувшие сутки в Литве выявлено 6812 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 18 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

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Из выявленных за минувшие сутки заболевших 5830 случаев были первичным заражениями, 975 - вторичными, а семь пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1865 человек, из них 109 - в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели хотя бы один раз 871,5 тыс. человек, от этой болезни умерло 8 293 человека.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 3787,5 случая.

В Эстонии выявлено 5267 новых случаев коронавируса, скончались 11 человек.

По состоянию на вторник госпитализированы 624 пациента с коронавирусом. 320 пациентам стационарное лечение требуется из-за тяжелой формы Covid-19, из них 210 человек (65,6 процента) не вакцинированы, а у 110 человек (34,4 процента) завершен курс вакцинации.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 9587 тестов, позитивный результат дали 5267 тестов. За минувшие 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения заражалось в среднем 354,9 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированного населения заражалось в среднем 537,2 невакцинированных человека в день.

Двумя дозами вакцины в Эстонии охвачено 62,9 процента населения.