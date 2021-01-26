В Литве 686 новых заболевших Covid-19, в Эстонии — 357
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 686 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 14 человек. В Эстонии за минувшие сутки подтвердилось 357 случаев заболевания, умерли девять человек.

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За минувшие сутки в Литве было взято 7784 пробы на коронавирус, положительных результатов было 686, то есть 8,8%. В Эстонии было проанализировано 4840 тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 357, что составило 7,4% от общего количества тестов.

От коронавируса в Литве скончалось 2688 человек. В общую статистику смертей в понедельник было включено еще 10 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше. За минувшие сутки от Covid-19 выздоровели 2462 человека.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 177 934 случая Covid-19, 121 907 человек выздоровели, 51 291 человек все еще болен. С начала пандемии в Эстонии было выявлено 41 330 случаев заболевания Covid-19, умерли 392 человека.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 58 599 человек, двумя дозами — 9021 человек. За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 36 человек, привитых второй дозой не было. В Эстонии вакцинированы 27 180 человек, из которых у 3078 вакцинация завершена, т.е. люди получили обе дозы вакцины.

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