В Литве 7538 новых случаев коронавируса, в Эстонии — 4621

За минувшие сутки в Литве выявлено 7538 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 11 человек, сообщил в понедельник со ссылкой на Департамент статистики пишет LETA.

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Трое скончавшихся были полностью привиты от коронавируса.

Из установленных на минувшей неделе случаев 6463 были первичными заражениями, 1070 — вторичными, а пять пациентов заразились в третий раз.

С пятницы повторные заражения включаются в статистку, если человек получил два положительных ответа теста не менее чем через 90 дней.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1577 человек, из них 102 — в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14,8 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 800 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 5131,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 46,3%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 756,2 тыс. человек, умерло почти 8 тыс. человек.

За последние сутки в Эстонии проанализировали 7 858 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 4 621, или 58,8% от общего количества тестов, сообщает rus.delfi.ee.

По состоянию на утро 7 февраля в больнице находятся 409 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 241 нуждается в стационарном лечении из-за тяжелого Covid-19, из них в свою очередь 167, или 69,3%, не вакцинированы и 74, или 30,7%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 47 новых историй болезни, из которых в 32 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического Covid-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 29 симптоматических пациентов Covid-19. Умерло шесть зараженных коронавирусом, четверо из которых не были вакцинированы: 91-летняя женщина, 90-летняя женщина, 89-летняя женщина, 86-летняя женщина, 86-летняя женщина и 79-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 7 858 результатов теста, из которых 4 621 оказался положительным. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 417,8 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 630,8 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 510 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 36. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 413 494 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 62,6%.