В Литве Covid-19 выявлен у 822 человек, в Эстонии 180 новых случаев

За минувшие сутки в Литве Covid-19 выявлен у 822 человек, восемь заболевших коронавирусом скончались, сообщил департамент статистики страны. В Эстонии Covid-19 выявлен еще у 180 человек, один человек с диагнозом коронавирус скончался, сообщил в субботу департамент здравоохранения.

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В пятницу в Литве было проведено 15 509 тестов ПЦР и 6579 антигенных тестов на Covid-19. Доля положительных тестов составила 3,7%.

С начала пандемии Covid-19 был диагностирован в Литве у 270 376 человек, 247 425 человек считаются выздоровевшими.

Всего в Литве с диагнозом Covid-19 умерло 4173 человека.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Литве составляет 479,6 случая.

Всего в Литве от Covid-19 привиты 929 466 человек, в том числе 504 153 человека процесс вакцинации завершили.

В Эстонии проанализировано 4706 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,8%.

Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 в Эстонии достигло 128 489, у 78 922 человек подтверждено выздоровление от коронавируса.

Всего в Эстонии скончались 1240 человек, которым был поставлен диагноз Covid-19.

В настоящее время в больницах проходят лечение 178 пациентов с Covid-19. Средний возраст госпитализированных - 68 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Эстонии составляет 264,1 случая.

Всего в Эстонии от Covid-19 привиты 430 260 человек, в том числе у 223 858 человек процесс вакцинации завершен.