В Литве — десятки тысяч россиян и белорусов: службы предупреждают об угрозах

После того как Россия напала на Украину, в Литву приехали десятки тысяч россиян и белорусов. Какое их количество находится в Литве — службы указать не могут. Россияне — и особенно белорусы — благодарят за предоставленную им безопасность. Однако в числе таких беженцев — сотни представляющих опасность для Литвы. За полгода в страну не впустили тысячу россиян и белорусов, представляющих угрозу безопасности страны. И лидеры белорусской оппозиции не скрывают — когда бежит такое количество людей, агентам смешаться с ними несложно.

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В первую очередь, неясно, сколько россиян и белорусов приехало в Литву после вторжения России в Украину. Политики называют определенное число.

"Это 55 000 белорусов и меньше 20 000 россиян", — сказал LNK председатель парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

Департамент миграции утверждает, что выдал разрешение похожему числу белорусов, но россиян указывает в два раза меньше.

"Гражданам России выдано до 8000 видов на жительство в Литве и виз с начала войны до сегодняшнего дня. В случае с гражданами Беларуси — их около 60 000", — сказала глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте. По данным ДМ, необязательно все белорусы остались в нашей стране, они могли уехать в другие страны ЕС. "Точное число мы не можем назвать. Потому что эти люди приезжают и уезжают. То, что они приехали, не значит, что они находятся в Литве и сейчас", — заметила Гудзинскайте. В

Все получившие вид на жительство в Литве обязаны декларировать место жительства. Согласно данным Центра реестра, в прошлом году по данным на 24 февраля вид на жительство в Литве декларировали 17 200 россиян и 32 700 белорусов. Сейчас эти цифры такие: 20 300 россиян и 55 300 белорусов.

Значит, после вторжения число россиян увеличилось на 3000, а белорусов на 22 000.

Заместитель главы белорусской оппозиции Светланы Тихановской Павел Латушко поблагодарил Литву и Польшу. "Сейчас в Европе проживает от 250 000 до 0,5 млн. белорусов. Многие наши структуры уехали в Литву и в Польшу. Сейчас это центры белорусской демократии — Вильнюс и Варшава", — сказал собеседник.

В Вильнюс уехала и адвокат Мария Колесова-Гудзилина. "на меня заведено уголовное дело, поскольку я работала адвокатом в политических делах. Белорусский режим считает меня террористкой. Пятеро моих коллег уже получили по 6-10 лет", — сказала LNK адвокат.

Однако среди приезжающих за безопасностью в Литву людей есть и те, кто представляет угрозу стране. За полгода из-за угрозы безопасности в Литву не впустили 1000 россиян и белорусов. "Белорусам не разрешили въезд 800 раз, а россиянам — 150, это с декабря прошлого года до сегодняшнего дня", — сказала Гудзинскайте. Самый большой поток россиян и белорусов ехал в Литву, когда не было жестких проверок, до декабря 2022 года.

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Тогда министр экономики Аушрине Армонайте официально приглашала их в Литву. "Часть компаний в Беларуси выгнали из занимаемых ими помещений за то, что они поддерживали протесты", — сказала тогда Армонайте.

Белорусские беженцы сами не скрывают — в Литве и Польше их много, а значит, несложно внедрить в их число и агентов. "Если здесь, к примеру, 10 000, 50 000 или 100 000 мигрантов, несложно иметь в их числе людей, связанных со спецслужбами. Поскольку вы являетесь лидерами в оказании помощи Украин