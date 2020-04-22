В Литве готовятся к проверке населения на Covid-19

Литовские ученые готовятся провести исследование, чтобы выяснить масштабы распространения коронавируса (Covid-19), сообщает представитель Министерства здравоохранения.

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"В ходе исследования выбрали бы несколько тысяч жителей, которые отразили бы имеющиеся в Литве группы населения, этих жителей проверили бы на Covid-19", – сказал LRT директор Департамента общественного здравоохранения Минздрава Аудрюс Щепонавичюс.

"После проведения этого исследования, мы могли бы сказать, каков реальный уровень иммунитета в обществе", – сказал он. По словам Щепонавичюса, это исследование важное и для работы сектора здравоохранения.

"Это важно для того, чтобы оценить этапы смягчения карантина, оценить, не будет ли наш сектор здравоохранения перегружен после некоторых послаблений", – указал специалист.

Как позже сказал на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Верига, для исследования планируется привдечь 7500 жителей страны. "Планируется, что исследование проведут несколько учреждений: Центр наук о жизни Вильнюсского университета, Литовский университет наук о здоровье, Сантаришкская и Каунасская клиники", - сказал Верига.

"Проводить отбор планируется через Реестровый центр, чтобы иметь определённую репрезентативную выборку, планируется, что эти тесты будут делаться на мобильных пунктах, а сами пробы будут анализировать те лаборатории, которые работают сейчас", - сказал он.

По словам Щепонавичюса, что касается карантина, то Литва перешла на следующий этап - проверять начали не только больных или тех, у кого был с ними контакт, но и другие группы. "Это и работники социальных учреждений, и персонал домов опеки и домов престарелых. Также планируем проверять работников стратегических компаний, полицейских, речь идет о проверке провизоров и других групп. Сейчас таких групп, которые проверяют на коронавирус, больше 10", – сказал Щепонавичюс.