В Литве карантин из-за коронавируса продлен до 13 апреля
Foto: Reuters/Scanpix

Из-за распространения коронавируса всеобщий карантин в Литве продлён до 13 апреля включительно, постановило в среду правительство страны.

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"Карантин продлён до 24 часов 13 апреля", – подтвердил канцлер литовского правительства Альгирдас Стончайтис.

Ранее Кабинет министров Литвы постановил, что карантин вводится до 30 марта.

На время карантина ограничен выезд из страны и въезд в неё, запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе, многие магазины, различные услуги. Также не работают образовательные учреждения, жителям рекомендовано работать из дома.

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LETA

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