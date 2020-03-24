В Литве коронавирус унес жизнь еще одного человека

Министерство здравоохранения Литвы сообщило, что в Сантаришкской клинике от коронавируса скончалась женщина из группы риска. Это вторая смерть в Литве от этого вируса, сообщает Delfi.lt.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Напомним, что по данным на 24 марта в Литве подтвердили 209 случаев коронавируса COVID-19.

В Эстонии заболевших 369, в Латвии — 197.