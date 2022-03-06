В Литве коронавирусом заразились еще 3524 человека, в Эстонии - 1641

В Литве Covid-19 заразились еще 3524 человека, 14 человек с коронавирусом умерли, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

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Из 3524 человек, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, 2989 человек заразились Covid-19 впервые, 531 человек заразились повторно, четверо заразились в третий раз.

За сутки было проведено 7563 анализа.

С начала пандемии в Литве выявлено 931 824 случая заражения. Всего в Литве от Covid-19 скончались 8512 человек.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Литве снизился до 2498,1.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 3410 результата тестов на Covid-19 , позитивный результат дал 1641 из них.

По состоянию на утро воскресенья на лечении в больницах из-за Covid-19 19 находятся 615 пациентов, за сутки скончались трое заразившихся коронавирусом. Лечение из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 276 госпитализированным, из них 175 человек (63,4%) не вакцинированы, а у 101 человека (36,6%) завершен курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 43 новые истории болезни, в 22 случаях госпитализация требовалась из-за симптомов Covid-19. За последние 10 дней с симптомами Covid-19 госпитализировались в среднем по 34 пациента день.

Скончались за сутки три человека с коронавирусом, их вакцинационный статус уточняется: 42-летний мужчина, 53-летняя женщина и 64-летний мужчина.