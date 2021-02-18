В Литве начинается контроль прибывающих автомобилями из Польши
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Со среды в целях снижения угрозы распространения штаммов коронавируса в Литве начинается контроль сухопутных границ в направлении Польши.

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Такое решение в понедельник приняла Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям (ПКЭС). Контроль начал осуществляться в 8 часов утра, информировала министр внутренних дел Агне Билотайте.

"Будет проверяться, заполнили ли следующие с польской стороны информацию путешественника и есть ли у них тест — так, как сейчас осуществляется контроль в аэропортах", — сообщила Билотайте после заседания ПКЭС.

С прошлой недели такая проверка осуществляется и в морских портах, и в аэропортах Литвы.

У всех прибывающих из-за рубежа должен быть отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного за 48 часов до приезда, или они должны сделать тест по приезде в Литве и изолироваться на 10 дней с возможностью сокращения срока самоизоляции, если будет сделан тест за свой счет и он будет отрицательным.

Прибывающие должны заполнить анкеты Национального центра общественного здоровья.

Прибывающие, за некоторым исключением, должны изолироваться. Лица с определенными задачами или определенных специальностей, в том числе специалисты в области здравоохранения, моряки, спортсмены, участвующие в международных турнирах, дипломаты могут не изолироваться, но должны иметь отрицательный тест.

Требование по изоляции и тесту не распространяется на лиц, осуществляющих международные коммерческие перевозки, следующих транзитом через Литву, имеющих справку о том, что они переболели COVID-19 или получили полную прививку от инфекции.

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LETA

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LETA
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