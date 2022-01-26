В Литве новый антирекорд по заболеваемости: за сутки 9490 новых случаев коронавируса
Foto: DELFI / Andrius Ufartas

За минувшие сутки в Литве было выявлено 9490 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 12 человек, сообщил в среду cо ссылкой на Департамент статистики ru.delfi.lt.

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Это максимальное количество новых случаев за сутки за все время пандемии. 9 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 510 человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 6459 человек. В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1139 человек, из них 93 – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 26 800 молекулярных (ПЦР) и 3700 антигенных тестов на коронавирус.

За минувшие сутки в Эстонии добавилось 5845 случаев коронавируса и скончались пять человек, сообщает LETA.

По состоянию на утро среды госпитализированы 287 пациентов с коронавирусом. Из них 193 нуждаются в госпитализации из-за тяжелой формы Covid-19, в том числе 146 пациентов (75,6%) не вакцинированы, а у 47 пациентов (24,4%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 39 новых историй болезни.

Скончались пять человек с коронавирусом, четверо из них не были вакцинированы: 44-летний мужчина, 69-летняя женщина, 74-летняя женщина, 81-летний мужчина, 83-летняя женщина.

За сутки проанализировали 12 869 результатов тестов, позитивный результат дали 5845 тестов.

В Эстонии две дозы вакцины от Covid-19 получили 62,2% населения.

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