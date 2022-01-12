В Литве обновлен суточный рекорд новых случаев Covid-19 с начала пандемии
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве выявлено 4635 новых случаев заражения коронавирусом — это рекордное число заражений с начала пандемии, сообщил в среду местный Департамент статистики.

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Сообщается, что от коронавируса за минувшие сутки в Литве скончались шесть человек. Все умершие не были привиты или не прошли полный курс вакцинации.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1079 человек — это на несколько человек больше, чем днем ранее, 85 из них — в реанимации.

За минувшие сутки в стране сделано 23,3 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4 тыс. тестов на антитела.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1281,7 случая. Доля положительных результатов среди тестов за последние семь дней составила 18,6%. Оба эти показателя по сравнению с предыдущими сутками выросли.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 552 тыс. человек, умерло примерно 7,6 тыс. человек.

В Эстонии за сутки добавилось 2202 новых случая Covid-19, скончались четыре человека: 60-летняя женщина, 74-летний мужчина, 78-летняя женщина и 83-летний мужчина. Всего было проанализировано 8985 тестов.

За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных составила в среднем по 114,8 человека в день, невакцинированных — по 132,5 человека в день.

В стационарном лечении по состоянию на утро среды нуждаются 240 пациентов с коронавирусом. За сутки в больницах открыли 24 новые истории болезни.

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