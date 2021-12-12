В Литве от коронавируса скончался первый ребенок

Поздно вечером в субботу в Литве появилась информация о том, что коронавирус унес жизнь ребенка. Такую информацию можно найти в данных Департамента статистики Литвы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Эту информацию в субботу вечером в своем профиле подтвердил представитель Департамента статистики Йонас Бачелис, пишет ru.delfi.lt.

Новая смерть после положительного результата теста на Covid-19 появилась в открытых данных, опубликованных сегодня Департаментом статистики Литвы: речь идет о годовалом ребенке.

Летальный исход был зафиксирован задним числом — из-за задержек в выдаче свидетельств о детской смерти — в этом случае требуется обязательное вскрытие и судебно-медицинская экспертиза. Из ежедневного отчета, в котором была зафиксирована одна новая смерть от Covid-19 в возрастной группе 0–9 лет , можно сделать вывод, что годовалый ребенок умер, не только имея позитивный тест. Но но и то, что экспертиза показала: основной причиной смерти ребенка стал Covid-19.