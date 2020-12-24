В Литве - почти 3800 новых случаев Covid-19, 43 человека умерли; в Эстонии - 700 новых случаев

В Литве за минувшие сутки проверили 13 913 тестов и установили 3799 новых случаев коронавируса, скончались 43 человека с диагнозом Covid-19 – 28 женщин и 15 мужчин, об этом пишет ru.Delfi.lt со ссылкой на Департамент статистики Литвы. В Эстонии в среду, 23 декабря, было выявлено 702 новых случая Covid-19, скончались три человека с коронавирусом.

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По данным на 24 декабря, в Литве за сутки выздоровели 4572 человека. С начала пандемии коронавирусом заболели 123 889 человек, 61 553 человека болеют до сих пор, выздоровели – 60 559.

С начала пандемии в Литве от коронавируса скончались 1186 человек, 591 больной скончался по иным причинам. В общей сложности в Литве было сделано 1 559 023 теста на коронавирус.

Ситуация в Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 7124 теста на коронавирус, позитивный результат дали 702 первичных теста (9,9%).

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет в Эстонии 557,8 случая на 100 000 населения.

По состоянию на утро 24 декабря госпитализированы 365 пациентов с Covid-19, в том числе 32 находятся в отделениях интенсивной терапии, из них к аппарату ИВЛ подключен 21 пациент.

За сутки скончались три заразившихся коронавирусом человека. Всего в Эстонии скончались 195 человек с коронавирусом.

По состоянию на 24 декабря выздоровели 15 045 человек.