В Литве подтвержден 61 новый случай коронавируса, в Эстонии — 36

В Литве за минувшие сутки подтвержден 61 новый случай коронавируса, в Эстонии — 36, сообщают LETA и эстонский портал Err.ee.

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В Литве общее число положительных результатов возросло до 3565. Сейчас коронавирусом больны 1283 человека, 2181 человек считаются выздоровевшими. В стране от коронавируса умерло 87 человек, 14 заразившихся коронавирусом умерли из-за других причин. В лабораториях страны за сутки проверено 5864 проб, общее число проверенных проб составляет 716 972.

За минувшие сутки в Эстонии было сделано 2178 тестов на COVID-19, из которых 36 оказались положительными. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней выросла до 26,94 случая на 100 000 жителей. Смертельных случаев за сутки не прибавилось. С зимы в Эстонии в связи с коронавирусом умерли 64 человека. В Эстонии с начала пандемии провели 182 635 первичных тестов на коронавирус, результаты 2814 из которых (1,54%) оказались положительными.