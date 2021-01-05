За минувшие сутки в Литве подтверждено 1510 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончалось 27 человек, сообщил во вторник Департамент статистики Литвы.

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За сутки выздоровели 3730 человек.

С начала пандемии в Литве выявлено 149 497 случаев заражения коронавирусом, 81 630 человек выздоровели, 65 272 человека все еще больны.

В целом от коронавируса в Литве скончались 1996 человек.

За минувшие сутки взято 10 138 проб на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии в Литве, составляет около 1,7 млн.