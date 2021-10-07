В Литве подтверждено 2182 новых случая Covid-19, в Эстонии - 949
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2182 новых случая заражения коронавирусом, скончались 18 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

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Среди скончавшихся 14 не были привиты или были привиты не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1387 человек - на несколько десятков больше, чем сутками ранее. 125 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16,2 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 9,2 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 6387 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 949 тестов, скончались четверо зараженных коронавирусом.

По состоянию на утро четверга стационарное лечение из-за симптомов коронавируса требуется 198 пациентам. Всего госпитализированы 242 человека, 169 из них (69,8 процента) не вакцинированы, курс вакцинации завершен у 73 человек (30,2 процента).

Из 949 человек с коронавирусом 663 не были вакцинированы, а у 286 курс вакцинации завершен.

Не менее одной дозы вакцины в Эстонии получили 67,4 процента взрослого населения страны.

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LETA

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Коронавирус Вакцинация Литва Эстония
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