За минувшие сутки в Литве было выявлено 397 новых случаев коронавируса, один человек скончался, сообщил в субботу Департамент статистики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 112,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 2,6%.

За минувшие сутки было сделано 6958 молекулярных (ПЦР) и 9240 антигенных тестов на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 282 818 человек. От коронавируса в Литве скончались 4415 человек.

Вместе с тем в Эстонии проанализировали 3550 тестов на коронавирус, положительный результат дали 249 тестов (7%), в том числе 79,5% заболевших не были вакцинированы, 4,8% не успели завершить курс вакцинации, а у 15,7% курс вакцинации был завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 131,9 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет 3,9% тестов.

За сутки открыто 7 новых историй болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 40 пациентам. Средний возраст госпитализированных 63 года, люди старше 60 составляют 60% госпитализированных (24 человека).

За минувшие сутки от вызванных Covid-19 осложнений никто не умер.